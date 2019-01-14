Володин отправил закон о рекламе пива на доработку

https://news.ru/storage/news/6a96ff36a3116f6a79798edddc3bce7b/5e81c186-8b89-443d-a887-366370b943e1_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Рассмотрение законопроекта о рекламе пива в Госдуме перенесено на неопределенный срок, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Политик объяснил это решение необходимостью доработки документа.

Кроме того, отметил Володин, требуется провести дополнительные консультации с правительством, министерствами и экспертами, сообщает ФАН.

Ранее News.ru писал, что группа депутатов Государственной думы во главе с Володиным перенесла рассмотрение законопроекта о возвращении рекламы пива на телевидение. Парламентарии одобрили во втором чтении проект закона об отмене запрета, снятого на время ЧМ-2018.