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Володин отправил закон о рекламе пива на доработку

Сергей Лантюхов/News.ru

политика [ версия для печати ]

Рассмотрение законопроекта о рекламе пива в Госдуме перенесено на неопределенный срок, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Политик объяснил это решение необходимостью доработки документа. 

Кроме того, отметил Володин, требуется провести дополнительные консультации с правительством, министерствами и экспертами, сообщает ФАН

Ранее News.ru писал, что группа депутатов Государственной думы во главе с Володиным перенесла рассмотрение законопроекта о возвращении рекламы пива на телевидение. Парламентарии одобрили во втором чтении проект закона об отмене запрета, снятого на время ЧМ-2018. 


#госдума #закон #пиво #реклама #Володин
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