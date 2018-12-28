Володин ответил на требования Франции и Германии

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Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предостерёг Францию и Германию от вмешательства в судебный процесс по делу украинских моряков, которые нарушили границу России в Керченском проливе.

«Что касается требования освобождения моряков — есть национальное законодательство РФ, идёт следствие, решение должен вынести суд», — приводит слова спикера пресс-служба Госдумы.

Володин добавил, что все страны живут в едином правовом пространстве, но нельзя допускать вмешательства одних стран в дела других.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от РФ освободить «нелегально захваченных украинских моряков», а также установить «свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов».

«Хотелось бы предостеречь от таких заявлений в адрес нашей страны, которая входит в Совет Европы, и национальное законодательство которой соответствует всем стандартам международного права», — заявил Володин.

25 ноября суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», как считает российская сторона, нарушили госграницу, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украина сообщает о шести моряках, раненных в результате инцидента. В России говорят о трёх раненых, которым, как сообщили в ФСБ, оказана медицинская помощь. При этом украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения «агрессивной войны».

Ранее News.ru сообщал, что арестованные за незаконный переход российской границы украинские моряки останутся под стражей. Верховный суд Крыма не нашёл оснований менять решение Киевского районного суда Симферополя, по решению которого моряки пробудут в СИЗО в Москве два месяца.