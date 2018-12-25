Володин предложил проверить эффективность Конституции РФ

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить Конституцию РФ на соответствие реалиям настоящего времени.

«Мы обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями конституции, насколько они эффективны, насколько сегодня они не утратили своей сущности», — сказал спикер.

Володин подчеркнул, что нужно привлечь судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов, чтобы посмотреть, как конституция работает сегодня. Это необходимо, чтобы оценить, насколько нормы соответствуют тем положениям, которые были приняты. Данное предложение было выдвинуто на встрече президента России Владимира Путина с руководством Федерального собрания РФ.

Ранее News.ru писал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американские парламентарии не собираются менять свою позицию для возобновления диалога с российскими коллегами. Он указал, что позицию отказа от диалога «заняли первыми и дальше ее продолжают продвигать конгрессмены и сенаторы» США.