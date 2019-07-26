https://static.news.ru/photo/047c9352-af9f-11e9-984b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: DPSUkraine/facebook.com

Директор музея войск ПВО в Балашихинском районе Московской области, военный историк Юрий Кнутов считает очередной провокацией заявление погранслужбы Украины о воздействии российских судов «зелёными лучами» на украинские корабли.

Я думаю, конечно, это очередная провокация со стороны Украины. Тут даже вопросов нет, — заявил News.ru Юрий Кнутов.

Он также вспомнил историю с российским танкером Nika Spirit, который 25 июля задержала СБУ за якобы блокировку кораблей в Керченском проливе.

Та команда, которую Порошенко поставил у руля, когда он был президентом, любыми путями пытается дестабилизировать обстановку. Спровоцировать Россию на какие-то жёсткие действия. Сначала история с танкером, теперь — с лучом, — подчеркнул он.

Он подтвердил, что у России имеется нелетальное оружие, которое выдаёт определённые световые импульсы, отчего человек теряет на какое-то время ориентацию. Но он выразил сомнение, что «зелёный луч» относится к этому оружию.

Использовать его против пограничников нет смысла в силу того, что это нам ничего не даёт. Команда, которая управляет кораблём, находится либо внутри, либо на капитанском мостике. Практически воздействие минимальное, — считает Кнутов.

Военный историк назвал желание выдать обычный луч прожектора жёлтого цвета за зелёный «чисто украинским».

Как писал News.ru, Госпогранслужба Украины обвинила российских пограничников в том, что они по ночам освещают корабли украинской службы в Азовском море «зелёным лучом». Киев видит в этом угрозу безопасности своих моряков. Отмечается, что «сеансы» начинаются после 21 часа и продолжаются несколько минут. Вреда здоровью и технике после них зафиксировано не было. Тем не менее пограничники «приняли соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала» и пожаловались в военную прокуратуру.