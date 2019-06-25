Фото: mil.ru

Президент России Владимир Путин, скорее всего, встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Исхожу из того, что такая встреча, скорее всего, состоится, — цитирует дипломата ТАСС. Как отметил советник американского лидера Джон Болтон, глава страны ожидает встречи с лидером РФ в Японии. Президент...