Российские военные прибыли в Венесуэлу для планового техобслуживания поставленной ранее техники. Речи об усилении присутствия РФ в Боливарианской Республике не идёт, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По большому счету это даже не присутствие, а выполнение имеющихся сервисных контрактов. Техника требует обслуживания, автомобиль проходит сервис, без этого техника, тем более сложная, функционировать не будет, — сказал он в Совете Федерации.
Венесуэла заключила в мае с Россией оборонный контракт на сумму в $209 млн.
По мнению помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, глава Боливарианской Республики Николас Мадуро нерационально расходует бюджетные средства страны, вынуждая граждан голодать. Он делает это специально, чтобы «купить» постоянную военную поддержку Москвы, писал News.ru.