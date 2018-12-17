USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:48
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Военные атташе вернутся в посольства России и Эстонии

Sergei Stepanov/xinhua/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Россия и Эстония вернут военных атташе в свои посольства в Таллине и Москве. Дипломаты были отозваны в марте на волне международного скандала из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как сообщили в российском посольстве, «вопрос о военных атташе можно считать урегулированным».

«Что касается военного атташе Эстонии, то ему уже выдана российская въездная виза. В свою очередь МИД Эстонии уведомил нас об отсутствии возражений против кандидатуры нового военного атташе при посольстве России», — цитирует представителя посольства ТАСС.

Минувшей весной целый ряд государств объявил о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля». Среди них была и Эстония. С российской стороны тогда последовал симметричный ответ.

Ранее News.ru сообщал, что дом Сергея Скрипаля в Солсбери пользуется популярностью у российских туристов и представителей СМИ. При этом здание остаётся под наблюдением, его охраняют сотрудники полиции.


#россия #ПОСОЛЬСТВО #ДЕЛОСКРИПАЛЕЙ #эстония #дипломаты
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
в мире 22:56, 13 октября 2018
Дом Скрипалей в Солсбери стал достопримечательностью
общество 17:34, 13 октября 2018
МИД: Bellingcat — это «сливной инструмент» в деле Скрипалей
в мире 21:53, 29 сентября 2018
Власти Солсбери обеспокоены оттоком туристов из-за Скрипалей
Лента новостей
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
Другие новости
политика 15:44
Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ
политика 15:38
Наблюдатели заявили об обмане на выборах в Приморье
Они настаивают на проверке случаев фальсификации
политика 15:37
Путин: Кремль без труда ответит на выход США из ДРСМД
политика 15:22
Путин: Запад беспокоят русские ракеты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top