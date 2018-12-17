Военные атташе вернутся в посольства России и Эстонии

https://news.ru/storage/news/ff328f1b34c1251dd3c5e33b75dd2211/db4c4ec9-be51-4674-b842-525f204a075f_850.jpg Sergei Stepanov/xinhua/Global Look Press

Россия и Эстония вернут военных атташе в свои посольства в Таллине и Москве. Дипломаты были отозваны в марте на волне международного скандала из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как сообщили в российском посольстве, «вопрос о военных атташе можно считать урегулированным».

«Что касается военного атташе Эстонии, то ему уже выдана российская въездная виза. В свою очередь МИД Эстонии уведомил нас об отсутствии возражений против кандидатуры нового военного атташе при посольстве России», — цитирует представителя посольства ТАСС.

Минувшей весной целый ряд государств объявил о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля». Среди них была и Эстония. С российской стороны тогда последовал симметричный ответ.

Ранее News.ru сообщал, что дом Сергея Скрипаля в Солсбери пользуется популярностью у российских туристов и представителей СМИ. При этом здание остаётся под наблюдением, его охраняют сотрудники полиции.