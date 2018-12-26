Порошенко снял военное положение на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко объявил о прекращении военного положения в стране. Режим перестал действовать в 10 украинских областях.
Глава Украины заявил, что не намерен просить Верховную раду о продлении военного положения.
25 ноября три украинских военных судна нарушили границу в Чёрном море. Корабли были задержаны, а 24 украинских моряка арестованы. РФ заявила о провокации со стороны Киева. Украинские власти с 30 ноября ввели военное положение в нескольких областях Украины вдоль границы с Россией: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива.
Ранее News.ru сообщал, что самый молодой из моряков, задержанных 25 ноября, написал письмо из СИЗО.