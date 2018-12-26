Порошенко снял военное положение на Украине

https://news.ru/storage/news/44949b00bd5a7309cb12cf1df233edbf/c3ed2be7-adfe-4130-924c-62fca04410f3_850.jpg Global Look Press

Пётр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко объявил о прекращении военного положения в стране. Режим перестал действовать в 10 украинских областях.

Глава Украины заявил, что не намерен просить Верховную раду о продлении военного положения.

25 ноября три украинских военных судна нарушили границу в Чёрном море. Корабли были задержаны, а 24 украинских моряка арестованы. РФ заявила о провокации со стороны Киева. Украинские власти с 30 ноября ввели военное положение в нескольких областях Украины вдоль границы с Россией: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива.

Ранее News.ru сообщал, что самый молодой из моряков, задержанных 25 ноября, написал письмо из СИЗО.