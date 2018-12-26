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Порошенко снял военное положение на Украине

Пётр Порошенко Global Look Press

Пётр Порошенко

политика [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко объявил о прекращении военного положения в стране. Режим перестал действовать в 10 украинских областях.

Глава Украины заявил, что не намерен просить Верховную раду о продлении военного положения.

25 ноября три украинских военных судна нарушили границу в Чёрном море. Корабли были задержаны, а 24 украинских моряка арестованы. РФ заявила о провокации со стороны Киева. Украинские власти с 30 ноября ввели военное положение в нескольких областях Украины вдоль границы с Россией: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива.

Ранее News.ru сообщал, что самый молодой из моряков, задержанных 25 ноября, написал письмо из СИЗО.


#украина #порошенко #военноеположение
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