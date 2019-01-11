USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,291 $   Brent61.71 $ Bitcoin3,673.56 $
МОСКВА-11°C14:43
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Проблемы внутри США вызвали угрозы Минфина в адрес РФ

Дональд Трамп Kevin Dietsch/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

политика [ версия для печати ]

Заявления администрации США о продолжении санкционной политики в отношении России обусловлены внутриполитическими причинами. Такого мнения придерживается старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

В интервью изданию «Экономика сегодня» эксперт отметил, что заявления министра финансов США Стивена Мнучина о продолжении санкций против РФ вызваны непониманием того, что этот механизм потерял свою новизну и не работает. По мнению Оленченко, США лишний раз подтвердили, что считают механизм санкций одним из главных в выстраивании международных отношений.

«Для американской политики характерно такое понятие, как „сделка“, и данное заявление, скорее всего, неслучайно, оно связано с утверждением бюджета, возобновлением финансирования госаппарата и выделения средств на строительство заграждения между Штатами и Мексикой», — полагает эксперт.

Оленченко считает, что элемент санкций и дальше будет присутствовать в отношениях России и США, что подтверждает заявление главы американского Минфина. Американцам кажется, что у санкционных мер сохраняется потенциал, подчёркивает эксперт, соответственно, эта политика будет продолжена, а любое продолжение санкций означает их ужесточение.

В то же время в Европе действия США вызывают беспокойство. В частности, министр иностранных дел Германии заявлял, что вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США, писал ранее News.ru.


#сша #россия #санкции #минфинсша
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
экономика 06:56, 11 января 2019
Минфин США обещал сделать санкции против РФ ещё жёстче
экономика 22:23, 10 января 2019
Мнучин: США снимают санкции с компаний Дерипаски
в мире 16:49, 10 января 2019
НБУ оценил потери от новых санкций России
Лента новостей
в мире 14:42
Юнкер ждёт от Румынии пользы для Евросоюза
происшествия 14:39
Водитель потерял сознание и врезался в дерево в Москве
политика 14:37
Матвиенко хочет восстановить звание генерал-прокурора
в мире 14:35
США выводят войска из Сирии
экономика 14:29
Brexit без сделки обойдётся Великобритании в 8% ВВП
Другие новости
политика 14:37
Матвиенко хочет восстановить звание генерал-прокурора
политика 14:17
МИД РФ отреагировал на угрозы Лукашенко
политика 13:41
США пообещали России жёсткие санкции
Глава Минфина США вновь вспомнил о внешнем враге
политика 13:24
Захарова: РФ ждёт объяснений от США по «делу Весельницкой»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top