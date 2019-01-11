Проблемы внутри США вызвали угрозы Минфина в адрес РФ

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Дональд Трамп

Заявления администрации США о продолжении санкционной политики в отношении России обусловлены внутриполитическими причинами. Такого мнения придерживается старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

В интервью изданию «Экономика сегодня» эксперт отметил, что заявления министра финансов США Стивена Мнучина о продолжении санкций против РФ вызваны непониманием того, что этот механизм потерял свою новизну и не работает. По мнению Оленченко, США лишний раз подтвердили, что считают механизм санкций одним из главных в выстраивании международных отношений.

«Для американской политики характерно такое понятие, как „сделка“, и данное заявление, скорее всего, неслучайно, оно связано с утверждением бюджета, возобновлением финансирования госаппарата и выделения средств на строительство заграждения между Штатами и Мексикой», — полагает эксперт.

Оленченко считает, что элемент санкций и дальше будет присутствовать в отношениях России и США, что подтверждает заявление главы американского Минфина. Американцам кажется, что у санкционных мер сохраняется потенциал, подчёркивает эксперт, соответственно, эта политика будет продолжена, а любое продолжение санкций означает их ужесточение.

В то же время в Европе действия США вызывают беспокойство. В частности, министр иностранных дел Германии заявлял, что вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США, писал ранее News.ru.