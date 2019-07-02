https://static.news.ru/photo/fcff0294-9c8f-11e9-a785-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Высокопоставленные силовики попали в новый поток «школы губернаторов». Речь идёт о программе РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.

Участниками третьего потока стали 70 человек. Среди них, как отмечает РБК , представители Совфеда, Госдумы, Генпрокуратуры, СКР и несколько врио глав регионов. По информации издания, в «школе губернаторов» участвуют заместитель председателя СКР Игорь Краснов и заместители генпрокурора Андрей Кикоть и Дмитрий Демешин. Обучение прошли также депутат Мосгордумы и внук главы КПРФ Леонид Зюганов и зампред правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов.

Перед участниками с лекциями выступили ведущие экономисты из Гонконга, Италии, Швеции и России.

Ранее News.ru писал, что ещё один высокопоставленный сотрудник Росгвардии в ближайшее время покинет свой пост. Рапорт об отставке написал начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы ведомства Леонид Веденов.