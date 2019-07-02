Высокопоставленные силовики попали в новый поток «школы губернаторов». Речь идёт о программе РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.
Участниками третьего потока стали 70 человек. Среди них, как отмечает
Перед участниками с лекциями выступили ведущие экономисты из Гонконга, Италии, Швеции и России.
Ранее News.ru писал, что ещё один высокопоставленный сотрудник Росгвардии в ближайшее время покинет свой пост. Рапорт об отставке написал начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы ведомства Леонид Веденов.