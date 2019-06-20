https://static.news.ru/photo/2b2e7d0c-9349-11e9-bd8c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поручил провести дополнительную проверку по жалобе отоларинголога, который пожаловался на низкую заработную плату по время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом чиновник написал в своём Facebook.

Он отметил, что ранее с подобной жалобой к нему обращался врач во время встречи в муниципалитетах. По словам Чибиса, область не выполняет требований президента по росту зарплат и врачей, и учителей, и других работников социальной отрасли.

Ранее News.ru писал, что Путин в ходе прямой линии сообщил, что Россия с 2014 года потеряла из-за санкций примерно $50 млрд. По его словам, в связи с ограничениями убытки потерпели также Европа, Китай и США. Они недополучили $240 млрд, $27 млрд и $17 млрд соответственно.