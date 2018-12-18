Власти Приморья назвали дату инаугурации Кожемяко

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Инаугурация Олега Кожемяко, который одержал победу на выборах главы Приморья, пройдёт 20 декабря.

По словам представителя администрации края, церемонию планируется провести на Приморской сцене Мариинского театра, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что не успели приморцы, взятые измором, проголосовать за независимого Олега Кожемяко, как он тут же объявил о плане объединения Приморья и Сахалина путём референдума. Наблюдателям остаётся только гадать, идёт ли речь о его глубоко личной инициативе или он поспешил озвучить на правах победителя идею, которую обкатывают в Кремле.

Политик по результатам подсчёта 100% бюллетеней получил больше всех голосов на выборах главы края. Его участие в выборах в качестве самовыдвиженца никого не обмануло: слишком явно поддерживали кандидата из Москвы, слишком ретиво радовались его победе. На фоне протестного голосования в сентябре, когда победителем едва не стал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, выбор «лояльного» кандидата выглядит удивительным.