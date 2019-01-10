Парагвай разрывает дипотношения с Венесуэлой

Посольство Парагвая в Венесуэле будет закрыто, дипломаты вернутся на родину, сообщил президент Марио Абдо Бенитес.
Решение о прекращении дипломатических отношений с Боливарианской Республикой Парагвай принял 10 декабря в день вступления в должность президента Венесуэлы Николаса Мадуро на второй срок.
«Правительство Республики Парагвай во исполнение своих конституционных полномочий и национального суверенитета приняло решение разорвать дипломатические отношения с Боливарианской Республикой Венесуэла», — сказано в заявлении.
Ранее Мадуро, руководящий Венесуэлой с 2013 года, вновь вступил в должность президента. Он избран на срок до 2025 года, писал News.ru.