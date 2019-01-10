USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,289 $   Brent61.00 $ Bitcoin3,801.13 $
МОСКВА-10°C20:25
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Парагвай разрывает дипотношения с Венесуэлой

Марио Абдо Бенитес Kremlin Pool/Global Look Press

Марио Абдо Бенитес

политика [ версия для печати ]

Посольство Парагвая в Венесуэле будет закрыто, дипломаты вернутся на родину, сообщил президент Марио Абдо Бенитес.

Решение о прекращении дипломатических отношений с Боливарианской Республикой Парагвай принял 10 декабря в день вступления в должность президента Венесуэлы Николаса Мадуро на второй срок.

«Правительство Республики Парагвай во исполнение своих конституционных полномочий и национального суверенитета приняло решение разорвать дипломатические отношения с Боливарианской Республикой Венесуэла», — сказано в заявлении.

Ранее Мадуро, руководящий Венесуэлой с 2013 года, вновь вступил в должность президента. Он избран на срок до 2025 года, писал News.ru.


#венесуэла #мадуро #дипломатия
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии

читайте также
в мире 19:05, 10 января 2019
США намерены наращивать давление на Венесуэлу
в мире 09:52, 9 января 2019
Венесуэльские правозащитники заявляют о пытках военных
в мире 20:55, 8 января 2019
Вице-премьер Венесуэлы: нас не волнуют санкции США
Лента новостей
оружие 20:20
Американский военный эсминец зашёл на Балтику
спорт 20:17
Миронова назвала промахи в спринте обидными
общество 20:15
Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
в мире 19:57
Украина настаивает на закупке газа на её восточной границе
политика 19:51
Анастасия Кашеварова станет советником Володина
Другие новости
политика 19:51
Анастасия Кашеварова станет советником Володина
политика 19:18
РФ указала Словакии на проблему преследования СМИ
политика 17:41
ФСБ просит продлить срок ареста украинских моряков
политика 15:50
Пол Уилан попросил суд отпустить его под залог
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top