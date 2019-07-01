https://static.news.ru/photo/b266b466-9c17-11e9-bea5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/InterestingMoscow

Мэрия Москвы согласовала митинг «Очистим Россию от мусора» против строительства полигона для хранения отходов из столицы на станции Шиес в Архангельской области. Акция должна состояться 3 июля в сквере у Суворовской площади.

Проведение указанного мероприятия было согласовано органами исполнительной власти города Москвы, — цитирует ТАСС сообщение столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Собеседник агентства отметил, что уведомление на митинг подано движениями «Московский Совет» и «Левый фронт», а также «Партией дела» и «Патриотами России».

Акция должна пройти с 18:30 до 20:30 у памятника Суворову. Заявители указали, что мероприятие посетят до 1000 человек.

Как писал News.ru, с 25 июня поезд Москва — Воркута стал останавливаться на станции Шиес в Архангельской области, где проходят протесты против размещения там мусора из Москвы, только в технических целях. До этого экологические активисты указывали, что билеты до указанного пункта купить невозможно.