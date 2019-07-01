С неожиданным предложением в понедельник, 1 июля, выступили власти Крыма. Президенту США Дональду Трампу из Симферополя хотят отправить благодарственное письмо. Жители Крыма, действительно, вправе сильно обидеться на хозяина Белого дома за многочисленные санкции. В действительности всё получается наоборот. Более того, в МИД РФ заметили, что даже не собираются обсуждать с Вашингтоном отмену антироссийских санкций.

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк предельно чётко объяснил, за что именно крымчане сильно благодарны Трампу. Оказывается, их вполне устраивает рекламный «эффект бумеранга».

Я предложил от имени общественного совета при Министерстве курортов и туризма Крыма направить Дональду Трампу, который лично ввёл санкции в отношении наших санаториев, благодарственное письмо. Это была самая замечательная реклама наших санаториев и возможностей лечебного туризма. При этом реального ущерба эти санкции санаториям не принесли. У них нет филиалов и счетов в США или Евросоюзе. В итоге получается «эффект бумеранга», от которого выиграл Крым, — цитирует РИА Новости Черняка.

Напомним, что после воссоединения полуострова с Россией в марте 2014 года власти США ввели пакет санкций в отношении Крыма. Причём данный пакет многократно расширялся. А в конце прошлого года в санкционный список американцы добавили ещё и крымские санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор».

А что в Москве? Намерены ли российские власти требовать от президента США отмены антироссийских санкций? Вот как на эти вопросы в понедельник, 1 июля, ответил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай».

На правительственном, на общегосударственном уровне мы считаем недопустимым обсуждение с американцами критериев отмены их санкций, — заявил он. — Стоит начать этим заниматься, как во всех докладах — и закрытых правительственных, и открытых политологических — будет написано, что вот, наконец, русские дрогнули и пошли первые признаки того, что санкционная политика США работает. Наоборот, нам надо проявлять максимальную жёсткость, неприятие всего этого, как абсолютно нелигитимного, незаконного, неприемлемого.

Что же касается возможного улучшения диалога между РФ и США после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке, то этому крайне трудному процессу, по мнению Рябкова, вполне может помешать новая предвыборная кампания в США.