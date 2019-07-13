https://static.news.ru/photo/953e4a12-a567-11e9-9669-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Развожаев Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал указ об отставке правительства города.

Согласно документу, власти продолжат исполнят свои полномочия, пока не сформируется новый состав. По словам врио, он появится в течение месяца, пишет « Интерфакс ».

Буду с людьми знакомиться и потом принимать решения. На первых порах ничего не должно остановиться и функционировать. <...> Думаю, что процесс этот не затянется — в течение, наверно, ближайшего месяца с командой вопрос будет решен, — сказал Развожаев.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Глава региона сам попросил об отставке.