Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал указ об отставке правительства города.
Согласно документу, власти продолжат исполнят свои полномочия, пока не сформируется новый состав. По словам врио, он появится в течение месяца, пишет «
Буду с людьми знакомиться и потом принимать решения. На первых порах ничего не должно остановиться и функционировать. <...> Думаю, что процесс этот не затянется — в течение, наверно, ближайшего месяца с командой вопрос будет решен, — сказал Развожаев.
Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Глава региона сам попросил об отставке.