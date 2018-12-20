Президент Владимир Путин начал большую пресс-конференцию, которая проходит уже в 14-й раз за всё время руководства страной.
Согласно сетке телеканалов, которые будут транслировать мероприятие, оно продлится три часа. Однако ограничение по времени пресс-конференции отсутствует. Рекорд по длительности был установлен в 2008 году, когда Путин отвечал на вопросы на протяжении 4 часов 40 минут.
Ранее News.ru подготовил ретроспективу всех предыдущих встреч главы государства с российскими и иностранными журналистами в этом формате. Первая встреча президента РФ с журналистами в таком формате состоялась в 2001 году.