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Президент Владимир Путин начал большую пресс-конференцию, которая проходит уже в 14-й раз за всё время руководства страной.

Согласно сетке телеканалов, которые будут транслировать мероприятие, оно продлится три часа. Однако ограничение по времени пресс-конференции отсутствует. Рекорд по длительности был установлен в 2008 году, когда Путин отвечал на вопросы на протяжении 4 часов 40 минут.

Ранее News.ru подготовил ретроспективу всех предыдущих встреч главы государства с российскими и иностранными журналистами в этом формате. Первая встреча президента РФ с журналистами в таком формате состоялась в 2001 году.