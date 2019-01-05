Визит Рогозина в США может сорваться

https://news.ru/storage/news/d7b1897c03337276ce5623a343060f96/c5cb9050-0be0-4330-a635-1c9c49b7d68b_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Полностью отменена, а не отложена может быть поездка в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Такой сценарий возможен из-за позиции политических кругов Вашингтона, считает источник в ракетно-космической отрасли.

«В первую очередь это должен был быть ответный визит Дмитрия Рогозина на поездку главы НАСА в Россию. Будем надеяться, что НАСА удастся решить все политические вопросы и он всё же состоится, предложение с их стороны сохраняется. Но если нет — визит просто будет отменён», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщал ранее News.ru со ссылкой на пресс-секретаря NASA Меган Пауэрс, визит Дмитрия Рогозина в Штаты придётся отложить. Позднее стало известно, что это произошло посте того, как директор ведомства Джим Брайденстайн столкнулся с давлением со стороны конгрессменов.