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Визит Рогозина в США может сорваться

Zamir Usmanov/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Полностью отменена, а не отложена может быть поездка в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Такой сценарий возможен из-за позиции политических кругов Вашингтона, считает источник в ракетно-космической отрасли.

«В первую очередь это должен был быть ответный визит Дмитрия Рогозина на поездку главы НАСА в Россию. Будем надеяться, что НАСА удастся решить все политические вопросы и он всё же состоится, предложение с их стороны сохраняется. Но если нет — визит просто будет отменён», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщал ранее News.ru со ссылкой на пресс-секретаря NASA Меган Пауэрс, визит Дмитрия Рогозина в Штаты придётся отложить. Позднее стало известно, что это произошло посте того, как директор ведомства Джим Брайденстайн столкнулся с давлением со стороны конгрессменов.


#сша #ОТМЕНА #Рогозин #визит
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