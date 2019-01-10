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Визит главы ХАМАС в Москву перенесли

Лидер движения ХАМАС Исмаил Хания Ahmad Hasaballah/Global Look Press

Лидер движения ХАМАС Исмаил Хания

политика [ версия для печати ]

Официальный визит лидера движения ХАМАС Исмаила Хании в Москву перенесён на неопределённый срок.

«Визит 15-го января не состоится. Он по-прежнему остается в планах, но его дата неизвестна», — приводит ТАСС слова посла Палестины в РФ Абдельхафиза Нофаля.

В российскую столицу Ханию пригласило правительство РФ. Ранее сообщалось, что палестинское правительство просило Россию оказать давление на движение ХАМАС, чтобы его участники соблюдали достигнутые в прошлом году договорённости. Палестина приветствует любые действия российской стороны в содействии процесса межпалестинского урегулирования, писал News.ru.

Движение ХАМАС, признанное в ряде стран террористической организацией, контролирует сектор Газа — территорию, которая, в соответствии с решениями ООН, должна быть частью Палестинского государства.


#палестина #ХАМАС
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