Визит главы ХАМАС в Москву перенесли

Официальный визит лидера движения ХАМАС Исмаила Хании в Москву перенесён на неопределённый срок.
«Визит 15-го января не состоится. Он по-прежнему остается в планах, но его дата неизвестна», — приводит ТАСС слова посла Палестины в РФ Абдельхафиза Нофаля.
В российскую столицу Ханию пригласило правительство РФ. Ранее сообщалось, что палестинское правительство просило Россию оказать давление на движение ХАМАС, чтобы его участники соблюдали достигнутые в прошлом году договорённости. Палестина приветствует любые действия российской стороны в содействии процесса межпалестинского урегулирования, писал News.ru.
Движение ХАМАС, признанное в ряде стран террористической организацией, контролирует сектор Газа — территорию, которая, в соответствии с решениями ООН, должна быть частью Палестинского государства.