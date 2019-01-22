Виталий Милонов назвал всех магов и экстрасенсов шарлатанами

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Виталий Милонов (справа)

Депутат Госдумы вновь призвал закрыть популярное шоу «Битва экстрасенсов»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил законодательно запретить деятельность магов, ясновидящих и экстрасенсов. О своей инициативе установить административную ответственность для псевдоцелителей он рассказал на пресс-конференции в Москве.

«Когда человеку предлагают вместо лечения помощь мага или экстрасенса, то есть помощь жулика, мошенника и негодяя, то это уже становится опасным для общества. Люди оказываются больными, с запущенными заболеваниями, или, например, чтобы найти потерявшихся родственников идут не в полицию, а к этим шарлатанам», — прокомментировал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Депутат предложил дать правовое определение «услугам оккультно-магического характера» и отделить их от понятия «народная медицина». По мнению Виталия Милонова, государство обязано защитить граждан от деятельности жуликов и мошенников. Также он вновь призвал закрыть популярное шоу «Битва экстрасенсов».