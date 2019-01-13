Весельницкая сообщила о решении обратиться в ФБР

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Наталья Весельницкая

Российский адвокат Наталья Весельницкая, обвиняемая в препятствовании правосудию по делу компании Prevezon Holdings, заявила, что намерена обратиться в ФБР и Минюст США, чтобы защитить себя от двух должностных лиц.

«Безусловно, я буду обращаться к ФБР и к Министерству юстиции США», — сказала Весельницкая.

По словам Весельницкой, она расценивает обвинения как месть двух должностных лиц. Она рассказала, что будет требовать проведения служебной проверки, возбуждения уголовных дел в отношении людей, которые стоят за обвинениями, сообщает РБК.

Ранее адвокат Наталья Весельницкая объяснила обвинения США попыткой скрыть подкуп американского правосудия и конгресса при принятии «закона Магнитского». Возбуждение уголовного дела Весельницкая расценила как попытку «не дать этим фактам стать публично известными». Она также считает, что власти США обвинили её в препятствовании правосудию из-за работы против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Как писал News.ru, российский юрист Наталья Весельницкая отказалась ехать в США, чтобы дать показания в суде. Она намерена использовать все возможные методы для доказательства своей невиновности, но делать это будет из России. Что касается дела о якобы вмешательстве Кремля в президентские выборы в США, Весельницкая готова к разговору со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведёт это расследование.