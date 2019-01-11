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Весельницкая назвала причину её преследования в США

Российский адвокат Наталья Весельницкая facebook/Nataliya Veselnitskaya

Российский адвокат Наталья Весельницкая

политика [ версия для печати ]

Российский адвокат Наталья Весельницкая считает, что власти США обвинили её в препятствовании правосудию из-за работы против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

«Им не нужно ничего, им не нужна я там, им не нужен вердикт, им нужно само обвинение. Как я уже сказала  запретить, чтобы я просто перестала говорить и перестала работать против человека и против групп, так скажем, людей, которые для них стали костью в горле», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Весельницкая выступала в Тверском суде Москвы свидетелем обвинения по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который инициировал уголовное преследование её клиента — российского бизнесмена Дениса Кацыва.

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обвинила Весельницкую в воспрепятствовании правосудию в США. Речь идёт о предполагаемом отмывании средств компанией Prevezon Holding, чьи интересы представляла Весельницкая. Фирму заподозрили в легализации денег, якобы похищенных из российского бюджета.

Ранее News.ru писал о том, что Весельницкая объяснила обвинения США попыткой скрыть подкуп американского правосудия и Конгресса при принятии «закона Магнитского». Юрист отметила, что не знает сути и обстоятельств предъявленных ей обвинений, но полагает, что они предприняты для того, чтобы не дать ей осуществлять профессиональную деятельность.


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