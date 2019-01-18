Вершинин рассказал о новой встрече в астанинском формате

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Сергей Вершинин

Встреча высокого уровня по ситуации в Сирии в Астане запланирована на вторую половину февраля, сообщил замглавы МИДа Сергей Вершинин.

По его словам, в настоящее время идёт согласование конкретной даты.

Он также рассказал, что 21 января в Москву прибудет спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что глава МИД Сирии Валид Муаллем впервые встретился с Педерсеном. Переговоры прошли в Дамаске. По словам сирийского министра, он готов сотрудничать со спецпосланником, чтобы достичь политического урегулирования.