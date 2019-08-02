https://static.news.ru/photo/a04fa40c-b587-11e9-a3f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на угрозу лидера США Дональда Трампа ввести для страны блокаду и заявил, что обращается в связи с ней в Совбез ООН.

Дональд Трамп говорит, что думает о введении карантина против Венесуэлы, то есть, что не заходит, не выходит ни одно судно. Это блокада. Я дал инструкции постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде, чтобы он сегодня заявил перед Советом безопасности о незаконной и преступной угрозе Дональда Трампа ввести морскую блокаду и карантин против Венесуэлы — цитирует Мадуро РИА Новости .

Кроме того, глава Боливарианской республики посоветовал Трампу «готовиться к битве», если тот хочет ввести карантин против Венесуэлы.

Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает введение блокады или карантина против Венесуэлы. Об этом он сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, однако не поделился подробностями обсуждений