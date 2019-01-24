Как Россия поддержит Венесуэлу

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Почему Москва выбрала столь выжидательную позицию

Политический кризис в Венесуэле переходит на новую стадию. Акции протеста сторонников и противников пока ещё действующего президента Николаса Мадуро привели к жертвам среди мирного населения. Армия, несмотря на призывы главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо подчиняться ему, пока на стороне нынешнего правительства. Власти США, Канады, Бразилии, Колумбии и Аргентины уже признали оппозиционера исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Россия же выбрала выжидательную позицию. Почему — в материале News.ru.

Москва продолжит материальное сотрудничество с Каракасом и будет поддерживать Венесуэлу, которая для РФ — стратегический партнёр. С таким заявлением выступил 24 января замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, наше государство не настроено сворачивать нынешнее сотрудничество, которое ведётся в различных областях.

«По мере того, как мы наблюдаем за развитием ситуации в Венесуэле, мы видим стремление определённой группы стран, и США в их числе, использовать разного рода площадки, в том числе и Организацию американских государств, для усиления нажима на Венесуэлу», — заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Дипломат высказал мнение, что в ближайшее время стоит ожидать новые попытки очернить политику Каракаса и подлить масла в огонь и без того сложнейших внутренних процессов.

«Дружескую нам Венесуэлу мы поддерживали и будем поддерживать. Будем стоять, если хотите, в одном ряду с этой страной на страже суверенитета», — сказал Рябков, добавив, что Москва занимает позицию невмешательства во внутренние дела другой страны. Jimmy Villalta Jimmy Villalta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Хуан Гуаидо

При этом представитель МИД РФ предостерёг Вашингтон от военного вмешательства в дела Венесуэлы, назвав такой сценарий катастрофическим.

Сторону Москвы разделили и в Пекине. В МИД Китая заявили, что происходящее — это внутренние дела самой Венесуэлы и поддержали правительство страны в усилиях по поддержанию стабильности.

Между тем Россия сейчас не осуществляет контакты с США по ситуации в Венесуэле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не предпринимаются. Тем более, сейчас определённая активность в Совбезе ООН на этот счёт осуществляется», — сообщил Песков.

Политический труп

По мнению директора центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, Россия оказалась в сложной ситуации. Если руководствоваться трезвым расчётом, то Николас Мадуро с политической точки зрения не жилец — в обозримой перспективе он со своего поста уйдёт.

«Это дело нескольких месяцев, а не лет, а может быть и дней», — уверен Салин.

Перед Москвой стоит большая стратегическая задача, РФ вложила в Венесуэлу порядка $17 млрд за последние 12 лет. Это серьёзная сумма на фоне того, что российские власти постоянно заявляют, что у нас нет денег и нужно в тех или иных сферах с населения побольше брать. Отсюда возникает вопрос, почему мы так вольно обращаемся с деньгами на внешнем контуре и если в Венесуэлу столько вложено, надо думать как эти средства отбить, сказал эксперт. Rayner Pena/dpa/Global Look Press

Основная задача — сохранить гарантии по нашим инвестициям, чтобы новое правительство не приписало их персональным проектам Мадуро и не отказалось от них. Отсюда и такая выжидательная позиция.

«Нет осознания инструментария, но то что власти РФ пытаются сохранить инвестиции, а не просто поддерживать Мадуро потому что он антиамериканский, это заметно. Во-первых, по итогам его визита в Москву, когда он заявил о подписанных контрактах на $6 млрд, в том числе на $5 млрд нефтяных, что вызвало неприятие в Кремле. И сейчас, если смотреть на тональность государственных СМИ, они не встали однозначно на позицию поддержки Мадуро, а говорят, скорее, о том, что ситуация сложная и многие игроки пытаются ей воспользоваться», — сообщил Салин.

То есть российские власти понимают, что главная цель — оставить наши инвестиции, а по средствам пока чёткого понимания нет, отсюда вырисовывается такая публичная позиция.

Заинтересованность в Мадуро

Советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников в разговоре с News.ru отметил тот факт, что Мадуро называли политическим трупом и ранее — ещё в преддверии президентских выборов.

«Он и раньше продемонстрировал свою жизнеспособность за эти годы. Для некоторых неожиданную», — заявил Калашников.

По его словам, интересы РФ в Венесуэле отличаются от интересов Бразилии, Колумбии и тем более США. Учитывая, что отечественные инвестиции в нефтяную промышленность Венесуэлы значительны, «Роснефть» активно присутствует в регионе, есть сотрудничество в военной сфере, это всё определяет позицию Москвы на сегодняшний день.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы власть Мадуро была свергнута, тем более таким путём. Поэтому наша выжидательная позиция понятна. Но в любом случае это печальное событие — есть угроза гражданской войны, многое будет зависеть от позиции армии, пока она Мадуро поддерживала», — сказал собеседник.

Если армия сохранит эту поддержку, то выступления населения удастся погасить. Если же нет, то возможно всё, вплоть до гражданской войны.

Политолог Алексей Мартынов считает, что пока давать какие-то прогнозы рано и имеет смысл дождаться результата, а потом оценивать произошедшее.

«Скорее всего, всё закончится неинституциональной сменой власти, как это уже бывало в некоторых других странах, куда распространяются интересы США», — отметил Мартынов.

При этом он подчеркнул, что вряд ли кто-то сможет заменить в Венесуэле по объёмам инвестиций. Jimmy Villalta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Завышенные ожидания

Старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков уверен, что в Венесуэле намечается приход к власти законно избранного парламента и отстранение от должности Мадуро. При этом эксперт призвал не переоценивать российско-венесуэльское партнёрство.

«Давайте без мифов. Если поглядеть на нашу внешнеэкономическую статистику, то торговый оборот с Венесуэлой составляет жалкие десятки миллионов долларов. У нас вся торговля с Латинской Америкой — это $15 млрд, то есть столько же, сколько с одной Польшей. Самым крупным и единственным значимым с оборотом на уровне $1 млрд торговым партнёром является для РФ Бразилия», — подчеркнул Жаворонков.

А Венесуэле, напомнил он, Москва выдала один из кредитов на $3,5 млрд, по которому уже объявлен дефолт.

«Они уже два года не платятся, так что РФ там терять нечего, при этом режиме она уже всё потеряла», — сказал собеседник News.ru.

Жаворонков считает, что при новом режиме, если мы будем себя разумно вести, то, может, быть что-то и удастся «выцарапать».

Согласно данным Reuters, российское правительство с 2006 года совместно с «Роснефтью» выдали Венесуэле около $17 млрд кредитов. ГНК Венесуэлы PDVSA погашала долги, поставляя нефть, однако экономический кризис помешал ей полностью выполнять свои обязательства перед Москвой.

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой Венесуэлы. Вашингтон тут же признал его и потребовал от Мадуро уйти в отставку и не допустить силовых действий в стране. Статус Гуаидо также признали такие страны, как Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Грузия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу и Чили.

Мадуро поспешил заявить о разрыве дипотношений с США и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы те покинуть страну. Но, оказалось, что и тут не всё так просто. В Вашингтоне ответили, что всё равно будут поддерживать дипломатические отношения с Каракасом, но исключительно через оппозиционера Гуаидо. Остаётся неясным, чем обоснован выбор со стороны США к данному кандидату, в любом случае Америку интересует не дипломатия, а бизнес. Запасы нефти в Венесуэле, по подсчётам экспертов, составляют 18% от мировых, что ещё больше, чем в Саудовской Аравии.