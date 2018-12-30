Вена выступила за постепенную отмену санкций против РФ

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал экс-главу МИД ФРГ, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в предложении постепенной отмены антироссийских санкций.
При этом Курц считает, что такое развитие событий возможно в случае прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины.
«Я уже выступал, будучи министром иностранных дел, за то, чтобы, как и предложил Штайнмайер, увязать постепенное снятие санкций конкретно с прогрессом на востоке Украины», — приводит слова Курца газета Rheinische Post.
Он подчеркнул, что и украинское правительство должно внести свой вклад в мирный процесс.
Ранее News.ru писал, что Фарерские острова заподозрили в торговле с Россией в обход санкций Евросоюза. В основном государство экспортирует на российский рынок рыбу.