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Вена выступила за постепенную отмену санкций против РФ

Eibner-Pressefoto/imago stock&people/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал экс-главу МИД ФРГ, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в предложении постепенной отмены антироссийских санкций.

При этом Курц считает, что такое развитие событий возможно в случае прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины.

«Я уже выступал, будучи министром иностранных дел, за то, чтобы, как и предложил Штайнмайер, увязать постепенное снятие санкций конкретно с прогрессом на востоке Украины», — приводит слова Курца газета Rheinische Post.

Он подчеркнул, что и украинское правительство должно внести свой вклад в мирный процесс.

Ранее News.ru писал, что Фарерские острова заподозрили в торговле с Россией в обход санкций Евросоюза. В основном государство экспортирует на российский рынок рыбу.


#россия #санкции #Вена
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