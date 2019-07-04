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Президента России Владимира Путина, который 4 июля прибудет на встречу с папой римским Франциском, считают в Ватикане «верующим человеком, который разделяет христианские ценности», заявил госсекретарь города-государства (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин.

По его мнению, российский лидер признаёт в папе римском «воплощение ценностей, которые для него лично важны».

Кроме того, Россия внимательно относится к таким вопросам, как защита христиан на Ближнем Востоке и кризис христианских ценностей в западном обществе, — отметил иерарх.

Паролин сообщил, что предстоящие переговоры будут посвящены данным вопросам, а также конфликтным ситуациям на Украине и в Сирии.

Он также подчеркнул: то, что 5 июля состоится встреча Франциска с иерархами Украинской грекокатолической церкви — случайное совпадение дат, передаёт Vatican News .

Как писал News.ru, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал возможность визита папы римского в Россию. Он отметил, что в этом вопросе необходимо принять во внимание религиозную составляющую отношений Москвы и Ватикана.