https://static.news.ru/photo/5b0c3bcc-9f65-11e9-86d6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Американские власти запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием» российских властей, которые якобы стремятся ослабить значимость США в мире. Документ размещён на сайте агентства по международному развитию USAID.

Обоснованием программы американцы назвали национальную безопасность, её появление объяснили миссией федерального агентства, которое должно «помогать» правительству, частным лицам, обществу в странах-партнёрах на их пути к «самодостаточности».

В программе утверждается, что Штаты давно считают Европу «жизненно важной для американских стратегических интересов», а вот российское правительство всячески старается отделить США от союзников и партнёров.

Ранее News.ru сообщал, что системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе не направлены против России. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.