Столь эмоциональным посла РФ в США Анатолия Антонова журналисты, пожалуй, не видели никогда. Он открыто обвинил Вашингтон в развязывании против России визовой войны. В её зоне поражения пока оказалось лишь 30 американских учителей, а вот за очередным «кровавым» эпизодом словесной российско-американской дуэли третий день наблюдают миллионы.

За время работы на посту министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, не секрет, многократно обращался к своим американским коллегам с просьбой соблюдать договоренности, взятые на себя международные обязательства, в конце концов, данные «мужские» обещания. Вашингтон в ответ продолжал дудеть в свою дуду, чаще всего делая вид, что в мире существует лишь одна страна с её «священными» национальными интересами, а все остальные просто должны смириться и, очевидно, подчиниться воли «большого брата».

В последние годы Москва, похоже, всё же научилась минимально реагировать на заокеанское высокомерие. Дело дошло до того, что президент РФ Владимир Путин обратился к Лаврову и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой перестать инициировать какие-либо переговоры с Вашингтоном. Дескать, пусть они там продолжают беситься, а мы тут живем своей жизнь.

США упрекнули в начале визовой войны против России



Вашингтон развязал визовую войну против России, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. По его словам, визовая война, начатая против дипломатов, затронула затронула и административно-технический состав.... pic.twitter.com/7nBfFLAdGN — ГлавТвит (@GlavTW) 17 июля 2019 г.

Прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме (разоруженческой тематике — прим. News.ru). Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике — и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира... За последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности, — заявил Путин 2 февраля этого года.

Тем не менее, американцы продолжали «кусаться», пытаясь вывести российских дипломатов из себя. В этот вторник была предпринята очередная попытка. Электронная версия газеты The New York Times выстрелила новой «сенсацией». По их данным, российские власти отказали в выдаче виз на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают 1200 детей иностранных дипломатов и бизнесменов. Издание также предположило, что часть школьников, возможно, теперь придётся исключить из-за нехватки преподавателей. И всё из-за «этих русских»!

Практически сразу последовал подчеркнуто эмоциональный ответ из МИД РФ. Наши дипломаты назвали информацию американских журналистов откровенной ложью.

Возмущены тем, как американские СМИ с подачи Вашингтона манипулируют общественным мнением. Распространяют дезинформацию. Очередной фейк: Россия не выдает визы американским учителям, которые работают в Москве. Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты, — заявили в МИД РФ.

О каких именно фактах идет речь? Чуть позже ситуацию прояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы готовы оформлять визы всем работникам дипломатических представительств США в нашей стране, в том числе школьным преподавателям, максимально оперативно. Об этом наши американские партнеры знают очень хорошо. При условии, что Вашингтон будет точно так же действовать в отношении российского персонала. Мы много раз предлагали Госдепартаменту нормализовать взаимную выдачу виз, но в ответ получали отказ. Поэтому сейчас мы ожидали какого-то конструктивного развития событий именно с американской стороны. Вместо этого мы видим манипуляции через СМИ, — сказала Захарова на брифинге в Москве в среду.

Факты, по словам российских дипломатов, таковы: учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. При этом аналогичной категории административно-технического персонала российских загранучреждений американская сторона визы не выдаёт. Государственные органы США, предположили в МИД РФ, специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал, заложниками которого сделали граждан.

Максим Блинов/РИА Новости

В самой Англо-американской школе в Москве от комментариев отказались. «Обращайтесь к пресс-секретарю американского посольства и в МИД РФ», — заявили РИА Новости в данном учебном заведении.

А вот посольство США «вызов» приняло. Словесная дуэль продолжила набирать обороты. Пресс-секретарь посольства США в РФ Андреа Калан объяснила журналистам, что получение учителями Англо-американской школы дипломатических виз — это требование российского правительства. Аналогичным образом, продолжила Калан, преподаватели посольства России в Вашингтоне ездят по дипломатическим визам в Соединенные Штаты.

Несколько лет назад министерство [иностранных дел] потребовало, чтобы учителя Англо-Американской школы получали дипломатические визы в дипломатические паспорта. Мы придерживаемся политики российского правительства... Мы надеемся, что этот вопрос может быть решён до начала учебного года, чтобы все дети могли продолжить обучение, — подытожила американский дипломат.

Наверное, можно было промолчать в ответ и продолжить «бодание» с американцами за закрытыми дверьми, то есть по «дипломатическим» каналам. Но в четверг к этой дуэли вдруг подключился посол РФ в США. Видимо, накипело!

Американская сторона развязала против нас визовую войну. Вообще, мы не являемся сторонниками решения такого рода деликатных проблем через средства массовой информации. Сегодня мы просто вынуждены обратиться к этой теме, — отметил Антонов.

Посол в категорической форме опроверг информацию об отказе России выдать визы американским учителям. Более того, дипломат даже не пытался скрыть своего глубокого огорчения.

То, что Россия отказала в визах учителям — это ложь, ни одного отказа сделано не было. Появившаяся статья „Нью-Йорк таймс“ вызывает большое огорчение, я к вашим коллегам американским хотел бы обратиться: где компетентность, где честность, где порядочность? Почему публикуются ложные новости? Вчерашняя статья вся соткана из лживых утверждений в отношении истинной позиции Российской Федерации, в отношении министерства иностранных дел и российского посольства. Если бы американские коллеги обратились к нам за разъяснениями, мы были бы рады с ними встретиться и объяснить им, — эмоционально отреагировал Антонов.

Посол напомнил, что власти США после выдворения большой группы российских дипломатов и членов их семей фактически установили систему визовых разменов с Россией.

За каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, за каждого сотрудника административно-технического состава мы также должны будем давать визу американцу. Что ж, это решение американской стороны, хотя я твердо убежден, что мои коллеги в американском посольстве в Москве, равно как и мы, испытывают серьезные трудности от того, что нам не хватает дипломатического состава, административно-технического состава для решения главной проблемы — выправления российско-американских отношений, — добавил Антонов.

Российская сторона, по словам дипломата, предлагала Госдепартаменту «очень простой вариант решения проблемы»: вывести административно-технический состав из системы разменов. Речь идёт об учителях, поварах, садовниках или, к примеру, водителях. Однако, по словам Антонова, готовности к таким «развязкам» у американской стороны нет.

А вдруг в Госдепе не лукавят, заявляя о том, что они готовы к конструктивному диалогу с Москвой? Однако, россияне далеко не единственные участники «визовой войны». Кто ее «учредитель»?

Сергей Рябков Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Вот, что 17 июля рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел Сергея Рябков. С Ираном Госдеп ведёт аналогичные «боевые действия». Причём американские визы с трудом получает даже глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.