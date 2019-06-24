Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал Валентине Матвиенко предложение, от которого она вряд ли могла отказаться. Явный фаворит грядущих осенних выборов пригласил Валентину Ивановну присоединиться к «команде лидеров», которую он создаёт, и попросил впредь представлять город на Неве в верхней палате парламента России.

В принципе, Беглов, конечно, несколько спешит, уходя от традиционной процедуры с представлением трёх кандидатов, претендентов на кресло сенатора, который выдвигается лично главой субъекта Федерации. Но, видимо, тут решался весьма тонкий политический вопрос, связанный с судьбой формально третьего человека в российской государственной иерархии — спикера Сената. Политика, который в некоторых ситуациях может взять на себя роль главы государства и осуществлять руководство страной в течение трёх месяцев до проведения очередных президентских выборов. И с таким постом, что называется, не шутят.

Между тем ещё до юбилея Валентины Ивановны было запущено немало откровенных спекуляций, касавшихся её дальнейшей карьеры. Кто-то сватал её в послы чуть не в Китай или Японию, кто-то видел её на чисто общественном поприще. Разговоры эти особенно усилились после награждения Матвиенко высшим орденом страны — орденом Андрея Первозванного. Сам факт которого многие отчего-то сочли прощальным жестом президента.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного myself/Wikimedia Commons

И вот из-под всех спекуляций выбита основа: фаворит губернаторской гонки, Александр Беглов, заранее приглашает Матвиенко продолжить работу в парламенте, а значит, и сохранить пост спикера. Но есть и другая сторона вопроса. Команда Александра Беглова на сентябрьских выборах делает ставку на консервативное возрастное большинство, людей, предпочитающих стабильность и преемственность в управлении города разного рода фантастическим реформам. Одновременно Беглов апеллирует к Кремлю и получает разные жесты поддержки типа решения о строительстве скоростной дороги между двумя столицами с техническим центром в Питере.

И эпизод с предварительным переназначением Матвиенко ещё и демонстрирует сильные позиции кандидата в Центре, его особые доверительные отношения с первыми лицами государства, также готовыми поддержать его в разных начинаниях. И такой поворот должен произвести благоприятное впечатление на его ядерный электорат.

И уж точно беспочвенными отныне будут любые попытки распускать слухи о том, что, мол, в Беглова в Кремле больше не верят и что вместо него вдруг на губернаторских выборах могут выставить, например, главу «Газпрома» Миллера. Кстати, этот последний запущенный слух серьёзно отразился на бирже. Теперь все подобные вбросы будут вызывать только недоумённое пожатие плечами.

Все точки над i расставлены. Как говорится: политики думают о будущих выборах, а государственные мужи о будущих поколениях.