https://static.news.ru/photo/707ebef4-a810-11e9-8eb7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Музыкант и лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил о своей готовности работать в правительстве страны после парламентских выборов.

Вакарчук отметил, что пока рано говорить о создании коалиции, этот вопрос не будет обсуждаться до голосования. Он уточнил, что речи не идёт об объединении с партиями, что «против украинского и европейского пути», цитирует политика « Громадское ».

Как писал News.ru ранее, Святослав Вакарчук прокомментировал визит ряда политиков в Россию. По его словам, не уполномоченных государством переговорщиков необходимо лишать свободы на срок до 15 лет.