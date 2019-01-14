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В рекордном шатдауне в США увидели «руку Москвы»

Президент США Дональд Трамп Win Mcnamee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

политика [ версия для печати ]

Президента США Дональда Трампа вновь заподозрили в «работе на Россию». В продолжающейся уже 23 дня остановке работы правительства в стране противники американского лидера увидели «руку Москвы».

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, ситуация в Вашингтоне действительно в некоторой степени играет на руку Москве, так как американцы заняты своими заботами и не торопятся вводить новые санкции.

«Зависает вопрос с новыми санкциями, фактически заморожена американская военная машина», — сказал Васильев беседе с газетой «Известия».

При этом на фоне кризиса в ведущих изданиях США появились слухи о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) заподозрило Трампа в действиях в интересах России. Сам глава Белого дома обвинения успел опровергнуть, однако, по мнению российского эксперта, эта публикация появились не просто так. Он считает, что это является одним из элементов давления на Трампа.

Ранее News.ru писал о том, что большинство граждан США считают, что президент Дональд Трамп виновен в частичной приостановке работы правительства, вызванной разногласиями между республиканцами и демократами в вопросе строительства стены на границе с Мексикой. Шатдаун обвалил рейтинг американского президента до 44%. В декабре лидеру США доверяли 47% граждан.


#дональдтрамп #сша #шатдаун
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