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Высококачественных дорог в России по-прежнему мало. А те, что есть, вызывают массу нареканий с течением времени. Об этом на Госсовете по дорожному строительству и инфраструктуре заявил президент Владимир Путин.

Общая протяжённость дорог высшей, первой категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2 тысячи 423 км, причём главным образом за счёт федеральных трасс, — передаёт его слова РИА Новости....