Глава одной из политгрупп Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс рассказал, какой будет новая резолюция ПАСЕ. Её проект содержит призывы к российской стороне, но не содержит ограничений.
[Проект] содержит много призывов, напоминание о прошлых документах. Нет ограничений российской делегации, но у нас впереди пленарное заседание, представлены поправки, это демократия, — сказал он.
26 июня в ПАСЕ будет обсуждаться проект резолюции по опротестованным накануне полномочиям делегации. Выдержки из него приводит
Российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств.
Кроме того:
Ассамблея призывает российские власти освободить 24 украинских моряка, которые были задержаны после нарушения границы РФ в ноябре прошлого года. Также ПАСЕ призывает немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы.
Ранее News.ru писал, что член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Леонид Слуцкий опроверг корыстный интерес международного сообщества в возвращении РФ в Ассамблею. Имеются в виду регулярные взносы государств-участников на нужды организации. Он объяснил это тем, что «европейские страны созрели для понимания того, что без России никуда».