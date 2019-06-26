Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly/facebook.com

Глава одной из политгрупп Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс рассказал, какой будет новая резолюция ПАСЕ. Её проект содержит призывы к российской стороне, но не содержит ограничений.

[Проект] содержит много призывов, напоминание о прошлых документах. Нет ограничений российской делегации, но у нас впереди пленарное заседание, представлены поправки, это демократия, — сказал он.

26 июня в ПАСЕ будет обсуждаться проект резолюции по опротестованным накануне полномочиям делегации. Выдержки из него приводит РИА Новости:

Российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств.

Кроме того:

Ассамблея призывает российские власти освободить 24 украинских моряка, которые были задержаны после нарушения границы РФ в ноябре прошлого года. Также ПАСЕ призывает немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы.

Ранее News.ru писал, что член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Леонид Слуцкий опроверг корыстный интерес международного сообщества в возвращении РФ в Ассамблею. Имеются в виду регулярные взносы государств-участников на нужды организации. Он объяснил это тем, что «европейские страны созрели для понимания того, что без России никуда».

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