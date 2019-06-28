https://static.news.ru/photo/6c61c984-9982-11e9-a815-fa163e074e61_1024.jpg Тереза Мэй и Владимир Путин Фото: PA Wire/PA Images/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на полях саммита «большой двадцатки» в японской Осаке встретился с премьером Великобритании Терезой Мэй.

Последняя встреча Путина и Мэй также была на саммите G20 в Китае 4 сентября 2016 года.

Тереза Мэй намеревается «абсолютно чётко изложить позицию» Лондона относительно отравления экс-агента ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.

Как ранее писал News.ru, Владимир Путин заявил, что работа в формате Россия–Китай–Индия приносит пользу для решения международных и региональных проблем.