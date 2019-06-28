Президент России Владимир Путин на полях саммита «большой двадцатки» в японской Осаке встретился с премьером Великобритании Терезой Мэй.
Последняя встреча Путина и Мэй также была на саммите G20 в Китае 4 сентября 2016 года.
Тереза Мэй намеревается «абсолютно чётко изложить позицию» Лондона относительно отравления экс-агента ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.
Как ранее писал News.ru, Владимир Путин заявил, что работа в формате Россия–Китай–Индия приносит пользу для решения международных и региональных проблем.