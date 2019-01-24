ООН заподозрила Владимира Путина во лжи

https://news.ru/storage/news/7b5256d7dfa12a54b8789087e8846c16/b789c2a3-09cc-486e-9e3d-0903d084e426_850.jpg Cancillería Ecuador/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

В Организации Объединённых Наций (ООН) отреагировали на слова президента России Владимира Путина о письме по вопросу Сирии, направленном в адрес генерального секретаря Антониу Гутерреша от Франции, Германии и Великобритании.

«У нас есть письмо от этих трёх делегаций от ноября, но не с таким конкретным содержанием», — сообщил РИА Новости заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом зачитал фрагмент из письма представителей при организации Франции, Германии и Великобритании, в котором говорилось, что спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура не должен одобрять никакого заявления относительно конституционного комитета, который гаранты Астаны сделают в Женеве.

Ранее News.ruписал о том, что 23 января в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств обсудили шаги по урегулированию сирийского конфликта, стратегическое сотрудничество и вывод американских войск из Сирии.