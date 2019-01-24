ООН заподозрила Владимира Путина во лжи

В Организации Объединённых Наций (ООН) отреагировали на слова президента России Владимира Путина о письме по вопросу Сирии, направленном в адрес генерального секретаря Антониу Гутерреша от Франции, Германии и Великобритании.
«У нас есть письмо от этих трёх делегаций от ноября, но не с таким конкретным содержанием», — сообщил РИА Новости заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.
Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом зачитал фрагмент из письма представителей при организации Франции, Германии и Великобритании, в котором говорилось, что спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура не должен одобрять никакого заявления относительно конституционного комитета, который гаранты Астаны сделают в Женеве.
Ранее News.ruписал о том, что 23 января в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств обсудили шаги по урегулированию сирийского конфликта, стратегическое сотрудничество и вывод американских войск из Сирии.