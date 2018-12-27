МИД прокомментировал продление ареста Вышинского

https://news.ru/storage/news/2ef30c2352dc419956579aff0d03254b/a122f7aa-e7e9-465c-9d12-60023a73cad1_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В Департаменте информации и печати МИД РФ считают арест журналиста Кирилла Вышинского вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ.

«Требуем от киевского режима прекращения правового произвола в отношении Вышинского и его незамедлительного освобождения», — говорится в официальном заявлении МИДа.

Ведомство также призвало профильные международные структуры нарастить давление по этому вопросу на украинские власти.

Ранее News.ru писал, что Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на месяц. Адвокат Андрей Доманский отметил, что намерен подать апелляцию на это решение. Нынешний срок ареста Вышинского истекает 28 декабря.