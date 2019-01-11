В МИД РФ объявили о суверенитете над Курилами

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В российском Министерстве иностранных дел призвали Токио в полном объёме признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами. Этот комментарий ведомство распространило в преддверии визита в Москву главы МИД Японии Таро Коно, который намечен на 12−15 января.

«Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами», — говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве также считают необходимым вывести двусторонние отношения между Россией и Японией на качественно новый уровень подлинного доверия и партнёрства.

Ранее News.ru писал, что посол Японии Тоёхиса Кодзуки был приглашён в российское ведомство после заявлений Токио по мирному договору. В МИД РФ отметили, что в Москве обратили внимание на высказывания японского руководства о «переходе территориальной принадлежности Курильских островов к Японии». В ведомстве подчеркнули, что позиция Москвы не изменилась по данному вопросу, а японские заявления искажают суть достигнутых договоренностей.