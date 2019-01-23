МИД РФ подтвердил работу частных охранных фирм в Судане

https://news.ru/storage/news/b1d82f35256f51eec3224b91e90ce302/16cd07cb-64a1-4e41-8d17-2d8ca7323c06_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Судане находятся российские частные охранные компании, которые занимаются подготовкой местных силовиков.

«В Судане действительно работают представители российских частных охранных фирм, не имеющих отношения к российским государственным органам. При этом их функции ограничиваются подготовкой кадров для силовых структур», — cказала Захарова.

Ранее британская газета Times растиражировала информацию об участии в подавлении протестных манифестаций в Судане так называемых российских наемников. Захарова сказала, что данная информация — фейк, так как она не соответствуют действительности.

Как писал News.ru, пресс-атташе посольства России в Судане Владимир Томский прокомментировал обвинения Times. Издание утверждает, что Россия отправила в Судан «наёмных военных». Он сказал, что публикации британского издания и ему подобных являются откровенным фейком и направлены на демонизацию России и её внешней политики. Томский подчеркнул, что российские специалисты из негосударственных структур подобной деятельностью не занимаются «по определению».