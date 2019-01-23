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МИД РФ подтвердил работу частных охранных фирм в Судане

Мария Захарова Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

политика [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Судане находятся российские частные охранные компании, которые занимаются подготовкой местных силовиков.

«В Судане действительно работают представители российских частных охранных фирм, не имеющих отношения к российским государственным органам. При этом их функции ограничиваются подготовкой кадров для силовых структур», — cказала Захарова.

Ранее британская газета Times растиражировала информацию об участии в подавлении протестных манифестаций в Судане так называемых российских наемников. Захарова сказала, что данная информация — фейк, так как она не соответствуют действительности.

Как писал News.ru, пресс-атташе посольства России в Судане Владимир Томский прокомментировал обвинения Times. Издание утверждает, что Россия отправила в Судан «наёмных военных». Он сказал, что публикации британского издания и ему подобных являются откровенным фейком и направлены на демонизацию России и её внешней политики. Томский подчеркнул, что российские специалисты из негосударственных структур подобной деятельностью не занимаются «по определению».


#россия #мариязахарова #Судан
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