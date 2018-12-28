В Крыму назвали стену на границе украинской угрозой

https://news.ru/storage/news/1803f23be5d93347692cf9bc5191bf20/c6952926-9935-4975-bb13-016cd432910d_850.jpg Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что строительство стены на границе является угрозой со стороны Украины.

«Безусловно, мы понимаем, что сегодня со стороны украинского государства исходит серьезная угроза в отношении России, в отношении граждан нашей страны», — передаёт слова депутата RT.

По его словам, Крым занимает центральное место среди целей военных провокаций Киева, информирует ФАН.

Как ранее писал News.ru, установка комплекса высокотехнологичных сооружений с датчиками для ограничения возможности незаконного перехода границы Российской Федерации — мера абсолютно логичная, считает политолог Григорий Трофимчук.