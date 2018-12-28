USD  68.8762 EUR  78.388
GOLD1,279 $   Brent53.50 $ Bitcoin3,670.97 $
МОСКВА-7°C15:54
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

В Крыму назвали стену на границе украинской угрозой

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что строительство стены на границе является угрозой со стороны Украины.

«Безусловно, мы понимаем, что сегодня со стороны украинского государства исходит серьезная угроза в отношении России, в отношении граждан нашей страны», — передаёт слова депутата RT.

По его словам, Крым занимает центральное место среди целей военных провокаций Киева, информирует ФАН.

Как ранее писал News.ru, установка комплекса высокотехнологичных сооружений с датчиками для ограничения возможности незаконного перехода границы Российской Федерации — мера абсолютно логичная, считает политолог Григорий Трофимчук.


самое читаемое
спорт
Кабаева дала совет Медведевой
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США


читайте также
политика 12:26, 28 декабря 2018
Забор на границе с Украиной несёт психологическую функцию
в мире 04:06, 28 декабря 2018
Украину и север Крыма разделила стена
в мире 21:03, 26 декабря 2018
Погранслужба Украины усилит контроль на границе с Россией
Лента новостей
политика 15:50
Меркель и Макрон потребовали освободить украинских моряков
общество 15:50
Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина
политика 15:45
Путин позитивно оценили расширение территории Сирии
общество 15:43
Хинштейн объяснил совет министра об огороде для бедных
экономика 15:42
«Газпром» нарастил добычу газа почти до 500 млрд кубометров
Другие новости
политика 15:50
Меркель и Макрон потребовали освободить украинских моряков
политика 15:45
Путин позитивно оценили расширение территории Сирии
политика 15:35
Рейтинг одобрения Путина вырос
политика 14:08
Россия отгородила Крым забором
Поможет ли ограждение снизить число провокаций на границе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top