https://static.news.ru/photo/601c31f4-b09e-11e9-96de-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-служба президента РФ Владимира Путина подтвердила проработку его визита во Францию.

Путин приедет во Францию 19 августа.

Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается, — сообщили в пресс-службе, передаёт ТАСС .

Как ранее заявлял французский лидер Эммануэль Макрон, их встреча пройдёт в форте Брегансон — одной из летних резиденций президентов страны. По его словам, это отличное место для приёма глав иностранных государств, а также удобное место для работы.

Ранее News.ru писал о том, что власти Польши намерены направить президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Они пройдут 27 января 2020 года на территории созданного здесь музея.