https://static.news.ru/photo/a8eeb164-a238-11e9-b9cf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: TRANSNEFT/facebook.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал корпоративным вопросом спор между «Транснефтью» и «Роснефтью». Компании обвиняют друг друга в инциденте с загрязнением трубопровода «Дружба».

Не в курсе. Это корпоративный вопрос, мы рекомендуем обратиться именно в эти компании за комментариями, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, знает ли президент о «публичной перепалке» компаний.

8 июля на сайте «Транснефти» было опубликовано заявление. В нём говорилось, что позиция «Роснефти» по локализации последствий загрязнения топлива в трубопроводе и, как говорится в тексте, «способствование распространению слухов о повторных загрязнениях» формируют на международном рынке плохое отношение к российской нефти.

Поводом послужил пресс-релиз «Роснефти», опубликованный 3 июля. В нём сообщалось, что глава компании Игорь Сечин совершил визит на завод РСК в Германии и поблагодарил сотрудников за принятые меры, благодаря которым удалось избежать повреждения оборудования и исключить нанесение ущерба окружающей среде из-за загрязнения сырья.

Как заявила «Транснефть», предприятия «Роснефти» после загрязнения «Дружбы» уведомили о невозможности проведения проверки качества нефти. Также «Роснефть» начала требовать от руководства страны компенсации без документального подтверждения реальных убытков.

В ответном заявлении «Роснефти» говорится, что компания хочет увидеть от своего партнёра «внятный и публичный план мероприятий, исключающих в перспективе махинации с сырьём в системе магистральных трубопроводов», писал News.ru.

Трубопровод «Дружба» служит для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района, его северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии. 19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения. 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья.