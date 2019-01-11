Грузия не стремится восстанавливать отношения с РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пока не считает нужным восстанавливать дипломатические отношения с Москвой. По её мнению, начало диалога возможно только с согласия «главных партнёров Грузии».
«Пока я не вижу, что есть какие-либо предусловия, чтобы начать дипломатические отношения или другого типа диалоги. Это, по-моему, невозможно без подключения и согласия наших главных партнёров», — заявила она на пресс-конференции.
Ранее News.ru писал, что Грузия побила 30-летний рекорд по экспорту натурального виноградного вина, продав 86,2 млн бутылок ёмкостью 0,75 литра. Показатель превысил экспорт 2017 года на 13%, в выручка увеличилась на 20% — до $203 млн. Всего алкогольный напиток поставлялся на рынки 53 стран. Причем крупнейшим импортёром стала Россия, на неё пришлось 62,3% общего объёма экспорта.