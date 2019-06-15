https://static.news.ru/photo/099172f4-8f51-11e9-a9c8-fa163e074e61_1024.jpg Государственный Совет Республики Крым Фото: crimea.gov.ru

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара высоко оценил высказывание бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера о законности присоединения полуострова к РФ.

По словам парламентария, то, что такой крупный политик, в прошлом занимавший высокий пост, трезво оценивает ситуацию, его радует. Он отметил, что мнение Шрёдера воспринимается как очередная победа в создании образа Крыма в представлении международного сообщества, передаёт RT .

Мы знаем, что Шрёдер — уважаемый политик не только в Германии, но и во всей Европе, — заявил Ганжара.

Он посетовал, что, несмотря на влиятельность экс-канцлера, сейчас он «обладает политической субъектностью». Существует огромное количество политиков в Германии, разделяющих его мнение, но не имеющих возможности делать подобные заявления публично из-за официальной позиции, навязанной Брюсселем.

Ранее News.ru писал о том, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что воссоединение Крыма с Россией произошло на законных основаниях.