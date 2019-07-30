Во вторник, 30 июля, в Москве сразу несколько высокопоставленных политических деятелей на разных площадках почти одновременно говорили о нехватке разума. Вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков и мэр Москвы Сергей Собянин рассуждали о барьерах и желаниях отдельно взятых граждан РФ. Причём последний призвал оппонентов не превращать страну «в Зимбабве».

Складывается ощущение, что заседающие в Госдуме политические партии заскучали по новым лицам. Они настолько хорошо изучили друг друга, настолько сильно притёрлись, что вполне могут предсказать любой ход коллег, спрогнозировать любое заявление. Но ветра перемен, похоже, в ближайшее время не стоит ждать. Бузят на улицах активно. А вот какой в итоге будет результат?

Отчаяния в глазах опытных политиков, конечно же, нет. Тем не менее, не только в ЦИКе РФ, но и в Госдуме, а также в мэрии вдруг заговорили о желании помочь, подсказать, направить на путь истинный. У каждого он, безусловно, свой. Более того, скорее всего, озвученными сегодня советами не станут пользоваться. И всё же спикеров было интересно послушать.

Тут стоит напомнить, что первой 24 июля на контакт с «внесистемной оппозицией» постаралась выйти глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Правда, рассуждениями о примитивном невежестве и ущербном сознании она вряд ли расположила к себе хоть кого-то из оппонентов. И все же попытка явно не оказалась пыткой. Во всяком случае, для журналистов, которые с удовольствием процитировали главу ЦИК.

Глава ЦИК Элла Памфилова в день голосования Global Look Press

Мне президент сказал, что Элла Александровна, я вам доверяю, работайте так, как вы считаете нужным, а если кто-то давит — посылайте подальше. Вот первый раз передаю на публику слова президента. Те решения, которые в нашей компетенции, мы принимаем, и никто нам не диктует... Мы не флюгер. Сегодня нас пытаются давить в одном направлении, завтра - в другом, а мы должны суетиться в этот момент туда-сюда. Нет. Не делали этого и не будем, — добавила Памфилова.

А сегодня в стане советчиков случилось серьёзное пополнение. Сначала Александр Жуков объявил, что в Госдуме могла бы появиться партия либеральной направленности, но лишь в том случае, если такие политические силы объединятся.

Действительно, партии, условно, типа «Союза правых сил» или «Яблока» по какой-то причине не представлены в Думе, хотя мне кажется, что если была бы достаточная разумная, консолидированная партия такого направления, она бы прошла в Думу, преодолела бы барьер. Я думаю, что её мнение было бы важно услышать в Думе. Однако их голоса дробятся, они не могут объединиться, — заявил Жуков журналистам.

Он согласился с теми экспертами, кто считает, что в ГД «немного не хватает» либеральной партии. Но она, предупредил Жуков, много не наберёт.

Я думаю, что они вполне могли бы пройти барьер, если была бы какая-то консолидированная в этом плане сила, — подчеркнул вице-спикер.

Почти одновременно с Жуковым, но в другой аудитории с журналистами общался и мэр Собянин. В интервью телеканалу «ТВ Центр» он задался вопросом, неужели в России власть должна принадлежать тому, кто громче кричит? И сам же ответил на свой вопрос.

Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки. Люди, идущие в законодательную власть, изначально грубо закон попирают...Причина не в регистрации, а в желании нелегитимным путём присвоить эту власть. Кто громче крикнет, того и власть? Мы же не в Зимбабве живём, — отметил Собянин.

Мэр назвал совершенной ложью утверждения о том, что не зарегистрирован ни один независимый кандидат.