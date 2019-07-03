https://static.news.ru/photo/5adf3e56-9d80-11e9-b8aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Выплата долга России перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) за 2017 и 2018 годы пока остаётся под вопросом. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, в тот период страна «весьма усечённым образом» присутствовала в институтах СЕ.

Мы платим за этот год, когда мы вернулись, и не платим, что было бы совершенно в этом случае естественно, за годы нашего отсутствия в Совете Европы, поскольку за что платить? — цитирует его ТАСС .

Он также предположил, что вопрос о взносах за два предыдущих года «станет предметом обмена мнениями на высшем уровне» предстоящей осенью, когда в Россию приедет новый генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

С 2017 года Россия частично прекратила перечисления денежных средств Совету Европы, заявив, что возобновит финансовые операции лишь после возвращения парламентариев из РФ в Ассамблею.

26 июня ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объёме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены.

Ранее News.ru писал, что замредседателя Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой подтвердил уплату взносов за 2019 год.