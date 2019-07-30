Экс-президенту Украины и миллиардеру Петру Порошенко, без сомнения, давно стали чужды людские эмоции. И всё же, как минимум, одно первобытное чувство у этого человека не могло никуда деться — страх. Российские власти запугивать Порошенко явно не собираются. Ну не стоит овчинка выделки. А вот подвести итоги его правления в Москве подсчитали вполне логичной затеей.

О том, что Порошенко планирует сбежать из Украины в Киеве на различных уровнях вполне открыто рассуждают несколько последних лет. То его самолет до верху набитый «награбленным» в аэропорту обнаружат. То «где-то в Испании» найдут очередное уютное гнездышко, где активно готовятся к приезду «хозяина». Но Порошенко каждый раз опровергал все подобные домыслы очень просто — продолжал показываться на публике в Киеве.

Однако, в понедельник, 29 июля, вечером интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник явно обрадовало одних своих читателей и одновременно огорчило других новостью о том, что Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей «сбежал» в Турцию.

Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул, — уточнили в издании.

Впрочем, спустя несколько часов этой же самой «Украинской правде» Порошенко дал интервью, в котором объявил, что даже если его лишат депутатской неприкосновенности, он не станет «прятаться», так как это будет «большой подарок». Кому? Нет не президенту Украины Владимиру Зеленскому. И даже не украинскому народу. А, по словам Порошенко, президенту РФ Владимиру Путину.

предвыборный баннер в Киеве Pavlo Gonchar/Global Look Press

Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие, друзья мои, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться. И мне совершенно безразлично. Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не [президент Украины Владимир] Зеленский. Мой оппонент — Путин, — заявил Порошенко в интервью «Украинской правде».

А вот в Москве уверены, что краснеть экс-президенту есть за что. Председатель Госдумы Вячеслав Володин счел вполне логичным отъезд Порошенко с семьей из страны. И провел очевидные параллели.

Участь президентов, которые приходят к власти в результате „оранжевых революций“, предрешена. Саакашвили уехал из Грузии, и стал для своей родины невъездным, а вчера Порошенко с семьей покинул Украину. И первый, и второй пришли к власти при внешней поддержке и нанесли непоправимый ущерб своим странам. Грузия в результате действий Саакашвили потеряла Абхазию и Южную Осетию. Украина, некогда экономически процветающая и самодостаточная, потеряла суверенитет и погрузилась во внутренние конфликты, в ходе которых были нарушены основополагающие права граждан, защищенные во всех демократических странах, — подчеркнул Володин.

Председатель ГД также пришел к выводу, что еще ни одна революция, привнесенная извне, ни один захват власти, организованный при поддержке других государств, не сделал жизнь людей лучше.

Президент Украины Петр Порошенко с семьей во время празднования Дня Независимости в Киеве. Слева - дочь Евгения. Справа налево - дочь Александра, сын Михаил и супруга Марина Александр Максименко/РИА Новости

Правда, тут явно можно поспорить с Вячеславом Володиным. Разве, к примеру, для Порошенко и его семьи жизнь не стала лучше после кровавого майдана? А его окружение за последние пять лет разве не пополнило собственные банковские счета миллионами долларов? Вроде и они тоже люди. Хотя...

Между тем, украинский политолог Елена Дяченко напомнила Порошенко, что в действительности ему есть за что сильно переживать. Она уточнила, что Госбюро в настоящее время расследует 11 уголовных дел против экс-президента и других высокопоставленных лиц.

Эти дела уже нельзя просто так закрыть по отсутствию состава преступления, это технически невозможно. После их открытия правоохранители обязаны проводить следственные действия, обязаны осуществлять процессуальное руководство. Запущен механизм, который остановить нельзя. Никто не будет покрывать, никто не будет закрывать ни на что глаза, — заявила Дяченко РИА Новости во вторник.

По ее словам, сам факт возбуждения этих дел говорит о том, что ситуация на Украине кардинально поменялась. Ой ли? Может, Порошенко продолжает излучать оптимизм по поводу своей дальнейшей судьбы просто потому, что не считает происходящее в Киеве кардинальными переменами. И тут, похоже, с г-м Порошенко вполне можно согласиться.