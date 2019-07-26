В пятницу, 26 июля, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий торжественно объявил, что российская сторона готова к масштабным контактам с украинскими властями. Начать общение планируется с вновь избранными депутатами Верховной рады. Он даже не прочь рискнуть слетать в Киев. И это при том, что не трудно догадаться, какой приём ему в украинской столице организуют местные радикалы.

Господин Слуцкий явно не из робкого десятка. Говорит он всегда, словно чеканит шаг. Да и габаритов вполне богатырских. Иными словами, вполне сможет за себя постоять. Видимо, поэтому без особого колебания в пятницу он объявил, что сам лично готов приехать в Киев в гости к депутатам Рады. Проблема на данный момент, уверяет Слуцкий, лишь одна: сейчас ему сложно приехать в украинскую столицу, поскольку он находится в санкционных списках. Впрочем, и это не беда.

Некоторые (из украинских депутатов Верховной Рады нового созыва — прим. news.ru) уже вышли на связь и начинаем работать, — заявил Слуцкий.

О ком идёт речь? Если о лидерах «Оппозиционная платформа — За жизнь», то об их контактах с первыми лицами российского государства давно все знают. И тут Слуцкий поделился с журналистами информацией, которая для многих стала практически откровением.

Я имею ввиду именно блок Зеленского, но я не буду называть имён. Также я, если позволите, не буду называть имён по понятным причинам некоторых конгрессменов США, с которыми мы также находимся в тесном контакте. И смею вас заверить, что это идёт по возрастающей. Но, учитывая непростую ситуацию в Киеве, в том числе, смею предположить, и на площадке Верховной Рады нового созыва, давайте не будем этих людей подставлять. Я считаю, что это форварды в новом парламентском большинстве по здравому подходу относительно взаимодействия с Россией, — предпочёл он сохранить некий элемент тайны.

Если верить Слуцкому, то получается, что на «тайный» контакт с Москвой начали выходить те самые украинские политики, которые на публике в Киеве продолжают называть Россию «страной-агрессором». Причём председатель комитета ГД заговорил о надежде на создание «более тесных и масштабных связок».

Очень хотелось бы, чтобы наши с ними устремления на установление как можно более тесных и масштабных связок между Государственной Думой и Верховной Радой, то что было всегда и соответствует здравому смыслу, теснейшее сотрудничество между нашими странами и народами, чтобы это было в ближайшее время реализовано, — продолжал излучать дипломатический оптимизм Слуцкий.

Впрочем, буквально секунды понадобились депутату, чтобы от «пряников» перейти к «кнуту». Он пригрозил украинским властям жёстким ответом России на любые попытки взять в заложники кого-либо из россиян с танкера, захваченного Украиной.

Если, не дай бог, кого-то из россиян попытаются взять в заложники, наша реакция будет немедленной, жёсткой и абсолютно адекватной. В этом никто не должен сомневаться, — не стал скрывать своих эмоций Слуцкий.

По его мнению, задержание российского танкера в порту Измаил — удар наотмашь.

На свою собственную провокацию в конце ноября прошлого года в Керченском проливе Украина теперь отвечает актом государственного пиратства. Может быть, это жёсткая оценка, но по сути абсолютно верная... Те, кто раздувал кампании в международных организациях по якобы захвату украинских судов Россией, хотя именно они на самом деле грубейшим образом нарушили и старую, и новую государственную границу РФ, по-прежнему нагнетают напряжение, — подытожил российский депутат.

И добавил, что появившиеся полунамёки на налаживание сотрудничества с Москвой «ничего под собой не имеют в реальных установках нового киевского руководства». Тут Слуцкий явно почувствовал на себе недоумённые взгляды журналистов, которые не поняли: так начинается работа с командой Зеленского или никуда не делились старые установки в стиле а-ля Порошенко?