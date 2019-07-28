Представителям США лучше приехать в Крым с официальным визитом, чем изучать обстановку в регионе с помощью военных самолётов. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крымского региона Руслан Бальбек.
По его словам, американцы могли бы «перенять опыт России по масштабному развитию территорий».
Главное им — не переходить черту дозволенного, — заявил Бальбек.
Он отметил, что РФ не может запретить самолётам ВВС США осуществлять полёты у крымских границ, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что американские самолёты-разведчики вновь были замечены у российских границ. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, иностранные воздушные суда приблизились к побережью Крыма.