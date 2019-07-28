https://static.news.ru/photo/0062b19c-b12b-11e9-bc75-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Представителям США лучше приехать в Крым с официальным визитом, чем изучать обстановку в регионе с помощью военных самолётов. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крымского региона Руслан Бальбек.

По его словам, американцы могли бы «перенять опыт России по масштабному развитию территорий».

Главное им — не переходить черту дозволенного, — заявил Бальбек.

Он отметил, что РФ не может запретить самолётам ВВС США осуществлять полёты у крымских границ, передаёт РИА Новости . По его мнению, аэрофотосъёмка не может отразить положение дел в Крыму так, как «личная встреча и общение с крымчанами».

Ранее News.ru писал о том, что американские самолёты-разведчики вновь были замечены у российских границ. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, иностранные воздушные суда приблизились к побережью Крыма.