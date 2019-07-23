https://static.news.ru/photo/bd453266-ad49-11e9-8869-fa163e074e61_1024.jpg Борис Джонсон Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что назначение Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании вряд ли изменит к лучшему отношения между Москвой и Лондоном.

При этом он уточнил, что возможность конструктивного диалога между двумя странами отбрасывать не стоит. По его мнению, Джонсон — эксцентричный и весьма неординарный человек, что не может не отразиться на политике Великобритании и на ситуации с Brexit в частности, передаёт РИА Новости .

Что касается взаимоотношений с Россией, тут вряд ли стоит ожидать серьезных и качественных изменений в лучшую сторону, — заявил Слуцкий.

Он напомнил, что будучи главой британского МИДа, Джонсон участвовал в развитии конфликта вокруг дела Скрипалей и был одним из руководителей антироссийской кампании по этому делу.

Ранее News.ru писал о том, что главой Консервативной партии Великобритании избрали экс-главу МИДа и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона. Об этом объявил правящий комитет партии.