В Госдуме поддержали закон о борьбе с оскорблением власти

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о борьбе с распространением материалов, оскорбляющих российские государственные символы и институты власти.
«Мы предлагаем поддержать этот законопроект концептуально и продолжить его рассмотрение после первого чтения», — цитирует ТАСС председателя комитета Леонида Левина.
Ранее правительство РФ выдало по инициативе положительное заключение.
News.ru писал, что комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, определяющий процедуру блокировки недостоверных, искажающих факты, так называемых, фейковых новостей.