В Госдуме поддержали закон о борьбе с оскорблением власти

https://news.ru/storage/news/be29156d19103fe27254104379e86490/11f6afc6-4ebd-47f5-a885-fcf987aa6d5b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о борьбе с распространением материалов, оскорбляющих российские государственные символы и институты власти.

«Мы предлагаем поддержать этот законопроект концептуально и продолжить его рассмотрение после первого чтения», — цитирует ТАСС председателя комитета Леонида Левина.

Ранее правительство РФ выдало по инициативе положительное заключение.

News.ru писал, что комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, определяющий процедуру блокировки недостоверных, искажающих факты, так называемых, фейковых новостей.