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В Госдуме поддержали закон о борьбе с оскорблением власти

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о борьбе с распространением материалов, оскорбляющих российские государственные символы и институты власти.

«Мы предлагаем поддержать этот законопроект концептуально и продолжить его рассмотрение после первого чтения», — цитирует ТАСС председателя комитета Леонида Левина.

Ранее правительство РФ выдало по инициативе положительное заключение.

News.ru писал, что комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, определяющий процедуру блокировки недостоверных, искажающих факты, так называемых, фейковых новостей.


#госдума #законопроект
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