https://static.news.ru/photo/378627ec-b155-11e9-b91d-fa163e074e61_1024.jpg Антон Морозов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал протест МИД Украины из-за визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым. Во избежании дальнейших возмущений он предлагает Киеву признать территорию частью России.

Киев продолжает конфронтационную линию и делает заявления, которые даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают. Мы думали, что новый президент подтвердит свою легитимность тем, что признает Крым российским, — заявил член думского комитета по международным делам в интервью RT .

По мнению украинской стороны, глава российского правительства не может посещать Крым без согласования с властями Украины.

Ранее Медведев прибыл в Севастополь, где он проведёт встречу с главой Крыма Сергеем Аксёновым.

Как писал News.ru, на сайте украинского президента Владимира Зеленского зарегистрирована петиция, в которой говорится, что в срочном порядке необходимо пустить поезда в Крым, чтобы опередить запуск российских поездов через Крымский мост.